Відома модель Таня Брик, переможниця шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала схудлу фігуру без одягу

Таня вже досить давно займається моделінгом і всіляко намагається підтримувати форму в потрібній нормі, так як не хоче набирати зайвого кілограма. Дівчина регулярно публікує свіжі фото в Instagram, де показує скромні і не дуже фотографії. І цей раз, судячи зі Сторі зірки, не був винятком.

Спочатку Таня показала в Мережі, як веселиться у ванній і захопила стрункими і довгими ногами. А потім красуня прикрилася тільки руками перед дзеркалом на зйомці і заінтригувала фігурою.

За її словами, для такої фігури треба довго худнути і відразу результату ніяк не буде. Таня заявила, що слід підбирати продукти з простим і натуральним складом і не вірити сліпо рекламі з позначками "дієтична їжа".

Зараз дівчина намагається не забувати і про спорт, адже без фізичної активності можна з легкістю набрати всі зайві кілограми.

Раніше переможниця шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала свій настрій. На фото зірка позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. На животику у красуні тканина була прозорою, а образ Таня доповнила великою прикрасою на шиї. Брик під час зйомки закрила очі, а руками взялася за волосся.

"А поудачней фото не було?", "Бюст падає", "скільки сили в одному погляді", "красуня", "Шикарно"," кішечка"," світло на руці невдало ліг, правда, не найвдаліше фото"," гаряче", " Анджеліна Джолі?", "Богиня", - написали фанати.

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