Знаменитий актор театру і кіно, зірка фільмів "Іронія долі" і "Службовий роман" Андрій Мягков помер на 83-му році життя

Трагічна звістка сколихнула фанатів артиста не тільки в його рідній Росії, але і в Україні.

У мережі висловлюють співчуття цій втраті світу кіно.

"Дуже шкода", "Світла пам'ять!!! Шок!!!! Дуже шкода", "Боже мій, як шкода такий шикарний актор!!! вічна пам'ять😢 😢 😢 😢 😢 ви залишитеся навічно живим в наших серцях і фільмах!!!", "Дуже шкода. За останніх пів року щось занадто багато-Жванецький, Гафт, Джигарханян і ось тепер Мягков", "вічна пам'ять! дуже, дуже шкода, що йдуть один за одним прекрасні актори", "йдуть легенди! Світла Пам'ять", "Обожнювала "Іронію долі" саме за його геніальну гру", - пишуть на сторінці "Зірковий шлях".

Нагадаємо, Мягков народився в Ленінграді 8 липня 1938 року. У 1960-х закінчив Школу-студію МХАТ і почав служити в театрі «Современник».

Вперше Андрій Мягков з'явився на екранах в 1965 році з роллю дантиста Чеснокова в комедії «Пригоди зубного лікаря». Але популярність йому принесло багаторічна співпраця з режисером Ельдаром Рязановим.

Радянський і російський актор театру і кіно отримав визнання після гучних фільмів Ельдара Рязанова: «Іронія долі, або з легким паром», «Службовий роман» і «жорстокий романс».

Нагадаємо, з'ясувалися трагічні обставини смерті Мягкова.

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