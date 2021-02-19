Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий і репер Потап здивували поведінкою на шоу " Ліга Сміху"

Обидва артисти вже багато років пов'язані з гумористичним шоу, яке виходить на одному з українських телеканалів, пише Politeka.net

Ведучим програми з 2019 року був Євген Кошовий, а у 2021 році - став Потап.

У новому сезоні Кошовий і Потап з'явилися разом і зуміли здивувати поведінкою. Про це свідчить фото, розміщене в офіційній групі "Ліги Сміху" в Instagram.

Два артисти присіли навпочіпки в компанії учасників шоу. Вони тримали в руках палички з зефіром і "смажили" його над папкою, а поруч було домальоване багаття.

Крім того, на інших фото можна помітити хореографа Влада Яму, зірку "Квартал 95" Анастасію Оруджеву та інших.

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Як розподіляться тренери між командами і що трапиться, коли на одного тренера будуть претендувати відразу дві команди, дізнайтеся вже сьогодні ввечері. Не пропустіть прем'єру!",- написали автори поста.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Чекаю з нетерпінням.🔥❤️❤️❤️", "Коли можна буде дивитися в ютуб? ❤ ️ ", "700 лайків, думаю ваш проект згас", - написали користувачі мережі.

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