Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий і репер Потап здивували поведінкою на шоу " Ліга Сміху"
Обидва артисти вже багато років пов'язані з гумористичним шоу, яке виходить на одному з українських телеканалів, пише Politeka.net
Ведучим програми з 2019 року був Євген Кошовий, а у 2021 році - став Потап.
У новому сезоні Кошовий і Потап з'явилися разом і зуміли здивувати поведінкою. Про це свідчить фото, розміщене в офіційній групі "Ліги Сміху" в Instagram.
Два артисти присіли навпочіпки в компанії учасників шоу. Вони тримали в руках палички з зефіром і "смажили" його над папкою, а поруч було домальоване багаття.
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Крім того, на інших фото можна помітити хореографа Влада Яму, зірку "Квартал 95" Анастасію Оруджеву та інших.
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