Дар'я Хлистун - молода дружина "Холостяка-10" Макса Михайлюка звернулася до українських волонтерів
Як пише Politeka.net, вагітна Дар'я Хлистун не витримала величезного тиску на неї в соцмережі і у своєму Instagram Stories звернулася до всіх, хто пише їй повідомлення, заявивши про істерику від таких послань.
Дівчина звернулася до своїх передплатників після того, як повернулася до Києва з відпочинку, і відразу ж в розмові з шанувальниками підняла важливу тему, яка часом доводить її до істерики і викликає сльози від безсилля.
У своєму відео Дарина звернулася до волонтерів, які засипають її повідомленнями з проханнями про допомогу хворим дітям. Модель попросила припинити це, оскільки через вагітність у неї ще більше загострилася чутливість і емоційне сприйняття. Тому будь-яку історію про хворого малюка, який не може обійтися без допомоги, вона пропускає через себе.
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"Ось ці сторіс я записую спеціально для волонтерів. Хлопці, перестаньте тероризувати мій директ, надсилаючи мені бідних нещасних цих діток, фотографії, історії хвороби. Я не можу це в даний момент читати. Я це все бачу і у мене просто сльози. Я все пропускаю через себе. До вагітності я ніколи не відмовлялася зробити репост, сама скинути гроші...",- каже вагітна Дарина Хлистун.
Також вона додає, що до вагітності займалася подібними питаннями і навіть співпрацювала з однією зі столичних клінік.
"У мене є клініка в Києві, в яку я особисто їздила, допомагала, вони мені завжди пишуть. Вони навіть в даний момент мене не чіпають, тому що прекрасно розуміють люди про те, що зараз у мене такий стан, що мені не до цього. Я не можу це зараз пропускати через себе. Тут я виставила дівчинку, тому що мені написала її мама, написала два великих повідомлення, тому що у неї болить душа і серце. І це дуже все страшно. Тому я дуже сильно б хотіла змінити якось ситуацію, щоб всі діти були здорові. Ну, будь ласка, припиніть робити це, я вас прошу", - просить дружина Макса Михайлюка, сподіваючись на розуміння, а також пише, що бажає всім діткам здоров'я, а батькам - сил.
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