Популярна українська співачка Настя Каменських влаштувала з Поляковою несподіване змагання

Настя звикла отримувати сотні компліментів і бути в центрі уваги, бажаючи сяяти яскравіше інших зірок. У той же час подібного домагається і артистка Ольга Полякова, яка одягається в досить незвичайні і зухвалі костюми заради шоу.

Зараз обидві зірки беруть участь в шоу» масці", де присутні в якості членів журі. Але навіть так це не заважає співачкам намагатися перетягнути увагу на себе заради слави. Кожна з зірок одягає незвично сліпучі костюми і виставляє напоказ гідності.

За лаштунками обидві знаменитості також вирішили похвалитися довгими ногами, пройшовшись по коридорах, немов знамениті моделі по подіуму. Пікантні вбрання з яскравої і кольорової тканини вигідно підкреслили всі форми Полякової і Каменських, показуючи тим самим, хто красива, а хто ще й всюдуча, завдяки вдалому образу.

До цього Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram чарівне фото. На знімку Зоряна красуня зображена на пляжі, мабуть, знімок був зроблений під час різдвяних канікул артистки на Мальдівах.

На фотографії Настя відображена на красивому білому пляжі в оточенні густої екзотичної зелені.

"Красива, мила, стильна", "ти без Потапа на багато краще на фото виходиш", " мені було 7 років, я прийшла до вас на концерт, і ви мене обійняли. Тоді моя мрія збулася", "дорожче всіх титулів-добре серце", " це круто, коли є такі люди! Молодець", "Чарівна, красива і добра", - пишуть в коментарях до знімка Насті.

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