Молода вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася, що у неї неприємне жіноче захворювання

Як повідомляє Politeka.net, Віктор Павлік і його 26-річна дружина Катерина Реп'яхова заявили про те, що чекають дитину в січні. Союз 54-річного артиста і його молодої асистентки став для фанатів справжнім шоком, особливо враховуючи, що весілля відбулося майже відразу після смерті сина Павліка від онкологічного захворювання. Однак, горе все ж не затьмарило щастя музиканта, і він з головою занурився в сімейне життя з молодою дружиною.

Про вагітність Катерини Віктор Павлік повідомив на всю країну, виклавши миле спільне фото в Instagram, на якому дівчина притримує рукою кругленький животик. А нещодавно Реп'яхова опублікувала у своєму мікроблозі милий кадр в цікавому образі, в підписі до якого поділилася своєю інтимною проблемою.

Як видно, на свіжій фотографії Катерина відображена у світлій кімнаті, вона присіла на пуф і прикрила вагітний животик модним журналом. Перед камерою красуня з'явилася у світлому в'язаному светрі і довгій гофрованій спідниці сірого відтінку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Реп'яхова розповіла, що у неї хронічна хвороба – цистит, і вилікувати його в Україні їй не вдалося. Тоді дівчина обстежилася у німецький лікарів і почала робити щеплення раз на пів року. Однак, коли завагітніла, то їй довелося відмовитися від вакцинації, бо це могло нашкодити дитині. Катя зізналася, що попри те, що пропустила щеплення, зараз вона почувається добре.

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