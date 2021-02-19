Відома українська актриса Яна Глущенко, зірка "Дизель шоу", показала перевтілення в Тіну Кароль

Зірка на першому фото показала стару пародію, яку вона ще зробила 12 років тому. Яна була зовсім без одягу і обіймала іншого чоловіка, який позував топлес. На другому кадрі Глущенко вже була в шкіряному костюмі і черевиках. Красуня закинула ноги за голову, а язиком намагалася дістати до бюста. На останньому знімку Яна вже просто сиділа на сцені, повернувшись обличчям до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці, я раніше не розповідала, але один з моїх улюблених проектів - це "велика різниця по-українськи"! Звідки, власне кажучи, я і почала свою кар'єру.

Там я пародіювала Тіну Кароль, Віру Брежнєву, Лілію Ребрик. Минуло 12 років, і ось я знову граю співачку. Тільки тепер вже в "Dizel Night".

Вийшло мега круто!", - написала Яна.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви просто супер", "це Тіна Кароль на останній фотці", "Супер, вогонь", "друге фото", " ви принадність.Обожнюю, я тебе обожнюю! Здоров'я, удачі у творчості"," ви прекрасно вмієте перевтілюватися", " Яночка від душі, показала Тіну Кароль. Вона реально чимось схожа", "класна поза".

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