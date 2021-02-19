Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), дружина Михайла Хоми (DZIDZIO), показала себе

На фото красуня позувала в наряді з декольте. Красуня розвернулася боком, а волосся залишила розпущеним. Ярослава повернулася обличчям до камери, хвалячись молодою красою. Кадр вийшов дуже ніжним і захоплюючим. Варто відзначити, що фото було зроблено приблизно в 2007 році, за шість років до весілля з Михайлом Хомою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні в цій дівчинки День народження. Вона подорослішала на 14 років. Я б побажала дівчинці, що на фото, собі колишній, більше любити себе. Я люблю цю дівчинку. Вітайте, мені буде приємно.

P. S. Я сьогодні написала нову пісню, на одному диханні ... До мене прийшла Муза ... це сталося так швидко ... Ну, Привіт, мій Новий Рік", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Вітаю Слава. Будь щаслива", " вітаю. Творчого натхнення і небачених висот", " Вітаю з днем народження. Всіх благ", " з Новим роком. Нехай наступний оборот навколо Сонця буде не менш натхненним", " вітаю! Будьте щасливі і улюблені! Нехай вас не покидає муза і надихає любов!".

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У себе в Instagram красуня зізналася, що зовсім скоро випустить нову пісню. Дівчина тільки недавно повернулася з відпочинку в Домініканській Республіці і відразу ж взялася за роботу.

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