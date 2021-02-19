Російський виконавець Сергій Лазарєв показав, на кого "проміняв" Ані Лорак

Як повідомляє Politeka.net, днями відомий російський виконавець Сергій Лазарєв презентував драматичний кліп на нову пісню"сніг в океані". За сюжетом, у відеороботі двоє головних героїв-хлопець і дівчина – після сварки відправляються в похід і лізуть на високу скелю, а коли добираються до вершини, героїня залишається, а хлопець ріже мотузку і зривається вниз. Головних героїв кліпу, який знімав Алан Бадоєв, власне відіграли Сергій і актриса Катя Барк.

У своєму Instagram Лазарєв опублікував фрагмент нового кліпу, а в підписі до нього подякував шанувальникам за перегляди та коментарі. "Кліп "Снег в океане" за добу набрав майже 1 мільйон переглядів! І потрапив у тренди YouTube! Неймовірно! Спасибі! І так багато коментарів! Так багато роздумів на тему фіналу кліпу! Спасибі! Ще раз спасибі всій команді на чолі з Аланом Бадоєвим!",- підписав публікацію артист.

Шанувальники не залишили без уваги новий кліп Сергій Лазарєва, користувачі раз у раз строчать коментарі і в коментарях до кліпу на YouTube, і в Instagram виконавця. Багатьом його відеоробота дуже сподобалася, а деякі запідозрили романтичний зв'язок між співаком і актрисою з його кліпу. Як відомо, довгий час таємний роман приписують Сергію Лазарєву зі співачкою Ані Лорак, вони ці чутки не підтверджують, запевняючи, що їх об'єднує тільки дружба. Однак, тепер заговорили про можливий роман Лазарєва з Катею Барк.

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