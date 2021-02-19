Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав фанатам в яку біду потрапив

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс Instagram ведучий шоу "Маска" опублікував кілька відео своєї справжньої проблеми, яка сталася поки ведучий був на відпочинку. Йдеться про машину Остапчука, яку буквально завалило снігом.

На відео Остапчук підійшов до автомобіля, який був буквально закутий в снігу. Протягом усього часу, поки зірковий ведучий ніжився на морі зі своєю молодою дружиною, його автомобіль засипало снігами, які пройшли останні тижні в Україні.

"Вова, копай", - підбадьорив сам себе ведучий, і попрямував до авто. Видовище не з приємних, одну сторону автомобіля засипало під самий капот, проте з боку водія до машини можна було підібратися.

Він вирішив спершу завести машину, а вже після – розкопувати її. Це йому вдалося. Веселий Остапчук, врубав хіт Наталії Могилевської:"Я завелася, зупини мене" і відправився махати лопатою.

Наступне відео вже про те, що чоловік розкопав таки свою білосніжну "лялю". Однак не сам, а за допомогою хлопця, який запропонував свою допомогу.

"Загалом, хлопці, Остапчук розгріб машину, але не сам. Ось цей мені хлопець допоміг. Тобі можна взагалі зніматися? Ти не за програмою захисту свідків, ні?"

Трохи збентежений хлопчина, сказав, що йому напевно можна зніматися, і подарував шанувальникам Остапчука чарівну посмішку.

"Я розгреблася, зупини мене", - вже в кращому настрої підписав своє відео Володя, і показав свого помічника.

Також Остапчук прокоментував те, що трапилося: "Вірте в хороших людей".

Нагадаємо, що розлючена дружина Остапчука блиснула сідницями на весь екран: "чоловікові схопити є за що!".

Портал Pоliteka писав, що безсоромна дружина Остапчука в одному халатику подражнила жаркими видами з Мальдів: "це був кайф".

Також на сайті Politeka розповідали, що ведучий шоу "Маска" Остапчук показав пузатеньку дружину, наробивши галасу в мережі:" Це все на Мальдівах вагітніють?».