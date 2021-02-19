Популярна модель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова захопила шанувальників активним відпочинком на байдарці

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Дух пригод..." - коротко написала знаменитість під фото.

У кадрі Алла Костромічова позує в термободі на байдарці на озері, судячи з локації зазначеної в пості це Хай-Спрінгс, приватний парк у Флориді, США.

Дівчина сидить на жовтій байдарці з веслом, навколо дівчину оточувала ніжна зелень і Дзеркальне озеро, що вабить неймовірною красою. Ноги дівчини оголені, і заворожують своєю довжиною. Навіть відома співачка MARUV поставила лайк під постом Алли.

Фанати не стали стримувати емоцій і відгукнулися на фото, оспівуючи красу і ніжність відомої моделі.

"Красива жінка прикрашає будь-яке місце❤️", "О, заїжджайте в гості в Форт Маєрс 😃", "Які ж довгі ноги ❤️❤️❤️", "Алочка супер🔥 🔥 🔥", "Амазонка🔥 😍", "ОО, як у нас на Стрию, але в нас ще краще", - написали фанати.

Раніше красуня опублікувала фото свого животика крупним планом. 34-річна зірка звела з розуму пікантним знімком, показавши поблизу вигини свого ідеального тіла. Особливо спекотним знімок зробили краплі води або поту на тілі моделі. Судячи з фото, Алла займалася великим тенісом.

Нагадаємо, що спекотна Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" вразила вигинами в білизні з розрізами.

Раніше портал Politeka писав, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" в прозорій спідниці задерла ногу до непристойності.

Також на сайті Politeka розповідали, як Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" показала, як виглядала в 20 років, очам не віриться.