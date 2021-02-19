Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко насторожив публіку похмурим виглядом, хлопця просто не впізнають

Як повідомляє Politeka.net, онук відомої радянської та української артистки Софії Ротару Анатолій Євдокименко опублікував у своєму мікроблозі в Instagram похмуре фото, яке викликало занепокоєння у фоловерів. На чорно-білому знімку хлопець зображений на прогулянці в Нью-Йорку на тлі хмарочосів і людей.

Як видно, на прогулянку Толік вийшов в чорному вбранні - вузьких брюках і пальто середньої довжини, яке не застебнув. Він знятий збоку і ніби на ходу, але повернув голову і дивиться прямо в камеру гострим похмурим поглядом. У підписі до фотографії Євдокименко загадково написав: "Люблю це". Фоловери почали обговорювати знімок, деякі запитують, що з ним відбувається. "Вау❤️😍", "Що ж так суворо?", "Ах, який хлопець красень!👏 👏 👏 ❤ ️", "Красивий", "Дуже похмуро", - пишуть в коментарях до фото Толіка.

Відзначимо, що онукові Софії Ротару скоро виповниться 27 років. Хлопець закінчив Lancing College, а також вступив на факультет фешн-фотографії Центрального коледжу мистецтва і дизайну в Лондоні. У Дещиця є молодша сестра Софія, яка вже успішна модель, вони разом іноді знімають фешн-відео. Так що багато пророкували молодій людині модельну кар'єру. Тим часом він пішов у музику - останні кілька років Анатолій працює діджеєм під творчим ім'ям SHNM.

Нагадавши, Фото харизматичного онука Ротару з'явилися в мережі, що про нього відомо і як він виглядає: "Пишаюся тобою".

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