Відома українська хореограф і зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала соковиті кадри на березі моря

Як пише Politeka.net, останнім часом мікроблог Олени Шоптенко привертає все більше уваги відданої публіки, оскільки саме в Instagram зірка показує яскраві кадри зі свого відпочинку. Цього разу Stories Олени оновив новий колаж з черговими кадрами зимової відпустки в Об'єднаних Арабських Еміратах.

На кадрах Олена Шоптенко показала, чим завершується її незабутня зимова відпустка. Звичайно не обійшлося без фото в купальнику і найчистішої морської води, а ще зірка порадувала красивим Селфі-знімком, зробленим на пляжі.

Хореограф показала два знімки, які подумки зігрівають її шанувальників в Україні. Це-кадри чистої і теплої морської води, по якій йде дрібна брижі, а крізь товщу видно кришталево чисте дно моря.

На іншій фотографії Олена Шоптенко картинно позує стоячи на розігрітих сонцем і трохи мокрих кам'яних брилах босими ніжками. Зірка постала в крихітному купальнику, низ якого складали милі блакитні трусики з дуже низькою посадкою, а верх являв собою чорну смужку тканини без бретелей, яка відмінно підкреслила груди хореографа.

Спочатку Олена Шоптенко похвалилася стрункими формами, плоским животиком і підкачаними ніжками, потім показала знімок, зроблений крупним планом. На ньому зірка позує в накинутій на вологе тіло білої мереживної сорочки з коротким рукавом. Олена Шоптенко розпустила своє світло-русяве волосся і дивилася в камеру своїми великими карими очима. Олена не стала фарбуватися, а блиснула своєю природною красою і шармом, а також попередила шанувальників, що її відпустка закінчується і вона скоро повернеться додому.

"На цьому ми закінчуємо з відпусткою і переміщаємося до Києва",- написала Олена Шоптенко у своєму Instagram Stories.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" Покотила за кордон, вразивши екзотикою: так виглядає щастя

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" вразила виглядом у дивному бікіні: "фігура хлопчика 12 років"

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" в Невидимій білизні показала, що робить зі своїм тілом вранці: "ділюся ним..."