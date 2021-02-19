Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася губками і поскаржилася на неймовірний голод

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк після свого досить затяжного перебування в рідному місті Хмельницький нарешті повернулася до Києва. У своєму Instagram Stories вона несподівано розкрила правду про свій "звірячий" апетит і поскаржилася на бурхливе життя в столиці.

Леся Нікітюк поповнила свій Stories відео, знятим крупним планом. Телеведуча схилилася над камерою, дозволяючи розглянути її обличчя. Цього разу зірка постала з мінімальною кількістю макіяжу: брови були акуратно підкреслені світло-коричневим тоном, а вії торкнулася чорна туш.

Але зірка не забула про помаду, адже її соковиті і пухкенькі губки так і просили підкреслити їх виразні вигини. Але ці губки несподівано розповіли про деякі деталі відсутності Лесі Нікітюк у Києві, а також розкрили легку роздратованість зірки насиченим життям української столиці.

На відео Леся Нікітюк розповіла, що поки вона жила в Хмельницькому, її ніщо не турбувало. До того ж вона ситно і часто харчувалася і вже звикла до розміреного ритму. Але повернення до Києва змусило телеведучу згадати про нескінченні пробки і постійну нестачу часу навіть на те, щоб поїсти.

"Ось жила я в Хмельницькому півтора тижні і горя не знала. І їла по п'ять разів на день. А тут в Києві, в цих пробках... Перший раз салатик он їм", - скаржиться Леся Нікітюк і показує порцію салату із зеленню, який вона, швидше за все, купила по дорозі додому.

Але попри це зірка продовжила свою промову і закликала всіх українців, які купують їжу на винос, не смітити і навіть забирати пластикові прибори з собою додому, щоб використовувати їх повторно.

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