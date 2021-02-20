Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала чоловіка після операції на очах

Кілька хвилин тому дружина артиста Сніжана Бабкіна в своєму профілі в Instagram вирішила поділитися сімейним кадром з чоловіком після операції і побажала всім доброго ранку. Як видно, чоловік зараз на відновлювальному періоді і змушений ходити в сонцезахисних окулярах з підтримкою дружини.

Відновлення Бабкін проходить в Австрії, хоча до цього пара ненадовго поверталася в Україну. Пара повністю займається собою, так як у Сергія через рідкісне захворювання очей було відсутнє більше 70% центрального зору. За словами лікарів, подібне зустрічається "раз на мільйон". Однак чоловік не сумує і навіть перед самою операцією зважився виконати свою ризиковану мрію.

"Триптих " Мрія". У ніч перед операцією у Відні, я здійснив свою мрію💫, подолавши Страх. P. S. місце, через яке вибіг Страх, ви побачите на 3 картинці😂», - написав Сергій.

Фанати вирішили підтримати чоловіка:

"Ви такий позитивний!!!🔥 Це здорово, що страх покинув Вас!!!😍 ; Будьте здорові! Ви потрібні своїй родині і всім нам, і Ваша творчість!; Я чогось на самому початку подумав, що це відео з ХХ; як це красиво 😻 будьте здоровеньким, дорогий наш чоловік!🙌 Ось це практика!🔥 🔥 🔥 Здоров'я❤; Браво! 👏 👏 👏 Не хворій, дядько серьож! 😉 🙏Адреналін стікав у черевики 😂 Ви диво ❤ ️ з вамм на серці завжди тепло🙌».

Першу операцію Сергій Бабкін переніс близько двох тижнів тому. Співак спочатку розраховував, що обидва ока прооперують за один раз, але лікарі вирішили діяти по-іншому.

"Ми думали в один присід зробити операцію двох очей, але так як ліве око... там ситуація складніша, ніж з правим, тому лікар вирішив зробити операцію на ліве око. І через два тижні потрібно буде знову повернутися. Він подивиться на стан ока і, якщо все буде в порядку, він зробить операцію на праве око", — розповідав раніше співак.

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