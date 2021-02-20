Популярна співачка Настя Каменських з'явилася у компанії колишньої коханої Позитиву з "Время и Стекло"

Відомо, що Каменських давно дружить з дизайнером Ганною Андрійчук-Завгородньою, повідомляє Politeka.net. Остання також сім років була одружена зі співаком Позитивом (Олексієм Завгороднім).

Торік артист випадково обмовився, що розійшовся з Анною, проте офіційно про розлучення пара не оголошувала.

На нових фото, розміщених Каменських, вона разом з Андрійчук прогулювалися на природі. Настя одягла чорну куртку і червоні штани. Завершила образ червона шапочка.

Подруга зірки також позувала в чорній куртці та червоній шапці.

Обидві посміхалися тримаючи в руках дитину, ймовірно, хрещеника Анни, і собачку.

"Переглядала фотки з минулих вихідних і вирішила поділитися ними з вами!

Щоб і ви на цих # weekends захотіли так само зібратися з близькими, піти кататися з гірки, фоткатися і просто разом побути на свіжому повітрі! ❄️

Тому що це такі класні моменти і їх ви потім будете ще довго згадувати з посмішкою! Як це роблю я зараз 🤍 @annchuk", - написала Настя.

За 11 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів. Деякі користувачі мережі розкрили подробиці розриву пари, мовляв, розлучилася ще торік.

"Красиві, життєрадісні, усміхнені дівчата🔥 🔥 🔥", " я так зрозуміла, що Анчук розлучилася з Позитивом?", "Позитив такий🌞 🌞 🌞", " і правда хочеться більше часу проводити з близькими😍", " вааааааау🔥 🔥 🔥 🔥", "ведмежата"," красуні", "Хто сказав, що Аня і Позитив розлучилися", " а у Насті розмір ноги? Виглядає на 50-тий😂", "Ще рік тому", "А дитина чия на фото?".





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