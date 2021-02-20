Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в гардеробній і розповіла про сестер

На фото Кортні здалася в помаранчевому купальнику, трусики якого складалися з ниточок. Волосся модель зібрала в косу, а сіла перед дзеркалом на коліна. Красуня знімала себе на телефон, хвалячись розкішною фігурою в гардеробній, де і позувала зірка. Кадр вийшов запальним і спокусливим, адже Кардашьян виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так як на сестринські зйомки мене не запросили ...",- написала зірка.

Фанати поставили майже 3 мільйони лайків і написали коментарі:

"Ух так грубо!", "У будь-якому випадку, ти заслужила власну сольну зйомку", "вони не могли з цим впоратися, тому що на вас найцікавіше дивитися", "тебе не запросили, тому що ти найкраща сестра", "і на тебе цікаво дивитися!", "Кортні прокинулася з почуттям небезпеки", "ти просто краще їх", "у будь-якому випадку, твоя найгірша сестра".

Ми писали, що знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян насмішила шанувальників дивним зізнанням про себе і свою сестру Кортні.

На знімках можна побачити, як Кім і Кортні Кардашьян купаються в морі.

Нагадаємо, Кортні Кардашьян не змогла утримати пишну красу в мотузочках купальника

Також Politeka писала, що бездоганна Кім Кардашьян засвітила зайве на пляжі поруч з красунею-сестрою

А ще Politeka повідомляла, що Кортні Кардашьян спустила бретельки топа, змусивши собою милуватися



