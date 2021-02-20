Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в неймовірних образах
На фото Емілі позувала в дизайнерській сукні з відкритими плечима і стильною чорному капелюшку. Красуня стояла біля скляної стіни, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Користувачі поставили десятки лайків і не писали компліменти, але зазвичай зірку захвалюють:
"Така яскрава", "неможливо відірвати погляд", "Чарівна принцеса", "Приголомшлива королева", "яке шикарне плаття", "найкрасивіша дівчина в світі".
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
З "Квартал 95" зі скандалом пішов один з головних акторів, нові подробиці: "Була злість"
73-річна Ротару в бікіні підкорила фігурою під час відпочинку на яхті: "Час не владний"
У Росії сталася масштабна залізнична катастрофа: перші подробиці і кадри наслідків
Трагедія розгортається в Карпатах, підняли авіацію: "Нічого, крім запальнички не було", фото і подробиці
На другому фото красуня позувала в мереживному пеньюарі. Дівчина не бентежилася великого вирізу і прозорої тканини, яка практично нічого не приховала. Емілі дивилася прямо в камеру, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов досить пікантним і запалюючим, адже красуня виглядає бездоганно.
Фанати поставили більше сотні лайків і написали один коментар: "Хороший бюст, супер".
Ми писали, що знаменита модель Емілі Ратаковскі привертала увагу до вагітності до себе навіть простим чином.
Як видно на фото, зробленому до вагітності, Ратаковскі виглядає дуже стрункою і привабливою. А секрет їй образу в тому, що їй просто дуже пощастило з генами.
Нагадаємо, гаряча Емілі Ратаковскі показала апетитний бюст, застигши перед дзеркалом
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі в обтягуючому вбранні помірялася розміром "персиків" з подругою
Також Politeka повідомляла, що гаряча Емілі Ратаковскі розпалила полум'я видом без білизни