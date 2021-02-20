Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в неймовірних образах

На фото Емілі позувала в дизайнерській сукні з відкритими плечима і стильною чорному капелюшку. Красуня стояла біля скляної стіни, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Користувачі поставили десятки лайків і не писали компліменти, але зазвичай зірку захвалюють:

"Така яскрава", "неможливо відірвати погляд", "Чарівна принцеса", "Приголомшлива королева", "яке шикарне плаття", "найкрасивіша дівчина в світі".

На другому фото красуня позувала в мереживному пеньюарі. Дівчина не бентежилася великого вирізу і прозорої тканини, яка практично нічого не приховала. Емілі дивилася прямо в камеру, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов досить пікантним і запалюючим, адже красуня виглядає бездоганно.

Фанати поставили більше сотні лайків і написали один коментар: "Хороший бюст, супер".

Ми писали, що знаменита модель Емілі Ратаковскі привертала увагу до вагітності до себе навіть простим чином.

Як видно на фото, зробленому до вагітності, Ратаковскі виглядає дуже стрункою і привабливою. А секрет їй образу в тому, що їй просто дуже пощастило з генами.

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