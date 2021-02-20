Українська співачка Оля Полякова проводить відпочинок з сім'єю в заміському будинку

Зірка показала кадри своєї "розкоші", писати Politeka.net. Знаменитість похвалилася відпочинком з дочкою, яка каталася з гірки, а пізніше пройшла далі, демонструючи територію.

Не так давно артистка завершила будівництво веранди з панорамними вікнами й каміном. Цього разу Полякова вирішила показати, як виглядає ця краса.

Під час прогулянки вона підійшла до вікон і продемонструвала вигляд всередині, а пізніше зайшла і показала, що робить - зірка розпалила камін, а зверху на вогонь поставила решітку з сосисками.

"Ось так я придумала, як мені посмажити в моєму каміні сосиски", - поділилася артистка.

До слова територія будинку в Ольги велика, навколо - дерева. Здається, повітря тут чисте, що дуже корисно.

Варто відзначити, що це не єдине житло знаменитості. Ольга також нещодавно показала розкішну квартиру в центрі Києва.

Зірка показала, в яких кімнатах живуть її дочки, а також поділилася історією, що їй довелося переселятися зі своєї кімнати в вітальню. Тепер у старшої дочки Маші з'явився свій "куточок" з гардеробною.

Також Оля похвалилася великою ванною кімнатою з душем і двома раковинами.

Раніше ми писали - в одному з інтерв'ю артистка розповіла, що її заміський будинок дає їй сили. Як зазначила Полякова, Професія артиста - енерговитратна.

На думку співачки, артисти, які страждають від безсоння, зловживають алкоголем і так далі, вимотали себе на роботі, а харчуватися енергією їм ніде.

Співачка знайшла місце, де набирається сили - заміський будинок, де милується пейзажами й може сходити в лазню.

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