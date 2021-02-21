Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

На фото Алессандра стояла в жовтому закритому купальнику у воді. Красуня позувала разом зі своєю донькою, яка була в світлому відкритому купальнику, прикриваючи своє обличчя. На парочку насувалася хвиля, чому Амбросіо була навіть рада. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото модель вже стояла в легкій сукні на мосту, розвернувшись спиною до камери. Амбросіо показувала розкішну природу Флориди, де на поточний момент відпочиває. Алессандра повернула голову до камери, але обличчя зірки практично не видно було на фото.

Фанати не ставили лайки, але зазвичай всюдисущі засипають компліментами:

"Приємно бачити супермодель з м'язами !!", "Літня богиня", " спокусливо. Приголомшливе тіло", " Відмінна робота!", "Дорога Алессандра, ти богиня", "неймовірне визначення", "це занадто багато для мене".

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Нова порція фото Алессандри в бузковому купальнику, ледь приховує принади моделі, зачарувала шанувальників. 39-річна модель зробила кілька знімків.

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