Зірка шоу-балету Freedom і дизайнер одягу Ксенія Кошова, дружина коміка Євгена Кошового з "Квартал 95", приголомшила одкровенням

Як передає Politeka.net, 36-річна Ксенія розповіла подробиці страшної трагедії, що сталася з нею в дитинстві, в ефірі програми "Життя відомих людей" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Коли дружині Кошового було 2,5 рочки, батьки віддали її на хореграфію, і вже в 10 років дівчинка задумалася, куди вступати. У Київське хореографічне училище її не взяли, зате прийняли в Московську академію хореографії. Маленька Ксюша поїхала в Москву разом з мамою, а її батько залишився в Ялті, де мав свій бізнес.

Всі мрії дівчинки були враз знищені сімейною трагедією. Багато років тому у неї вбили батька прямо в під'їзді.

"Як мені залишалося відучитися в Москві півроку - у мене вбивають тата... Це були 90-ті. Це був якраз той час, коли бандитські часи... У тата було своє казино, його "віджимали", ось так і сталося - в під'їзді будинку", - вилила душу Кошова.

16-річна Ксюша запам'ятала те, що трапилося на все життя.

"Досі, незважаючи на те, що вже минуло 20 років, я, чесно кажучи, про це згадую і рятує те, що ми тоді жили не в одній квартирі, ці п'ять років, і за відчуттями - він досі далеко..."

Раніше Ксенія поділилася подробицями своєї кар'єри в балеті Freedom. По приїзду до Києва дівчині було ніде жити. Її прихистив родич - у місті Яготин. Тому їй нічого не залишалося, як щодня їздити в столицю на електричці.

Але головна проблема була в тому, що виступи закінчувалися пізно вночі і Ксенії часто доводилося ночувати на вокзалі серед небезпечного на вигляд місцевого "контингету". Дівчина дуже боялася за власне життя.

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