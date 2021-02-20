Телеведуча Ольга Фреймут, відома своєю любов'ю до етикету, розповіла, як потрібно будувати стосунки

Зірка ТБ не любить поширюватися про особисте життя, повідомляє Politeka.net. Свої стосунки з нинішнім чоловіком - гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, вона приховувала довго.

Але особливо після того, як у пари народилися двоє дітей - Валерій (8 травня 2016 року) і Євдокія (29 червня 2017 року) приховувати відносини стало безглуздо.

Пізніше подружжя розповіло, що почали будувати відносини з квітня 2015 року, після візиту Фреймут на могилу Габріель Шанель у Швейцарії.

Відомо, що свою старшу дочку, Злату Мітчелл, телеведуча народила від іноземця, коли стажувалася в Лондоні.

Шанувальники Ольги заводять сторінки в мережі, в яких діляться мудрістю кумира.

"Чоловіка вибираєте ви, а не вибирають Вас. Вибирати треба, як взуття - щоб на шляху у вас не натерло ноги! Ольга Фреймут 🤎", - процитували в одній з фан-груп слова зірки.

Фото до запису було вибрано невипадково - на ньому Ольга обіймає свого чоловіка, Володимира. Пара має щасливий вигляд.

Телеведуча присіла коліна до чоловіка, притулившись до нього всім тілом.

Фото не зібрало багато коментарів, проте йому поставили понад 100 лайків.

Нагадаємо, Ольга Фреймут одного разу зізналася - вона вірить в те, що з неї вийде хороша бабуся.

"Я люблю життя і людей. З контрастністю вчинків", - процитували Фреймут в одній з груп в Instagram, підкріпивши красиве фото.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".