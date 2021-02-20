Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак, радіоведучий і комік, викликав ажіотаж раптовою заявою

Як передає Politeka.net, 29-річний красень опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких розповів про свою "біду".

Андрій, з серйозним виразом обличчя, терміново звернувся до публіки за допомогою. Виявляється, він "заблукав" по дорозі в Житомир і опинився в несподіваному місці.

"Коротше, хлопці, вчора не виставляв "сторіз", тому що поїхав в Житомир, і навігатор мене якось дивно повів, тому що, мабуть, траса була перекрита... і у мене закінчилося паливо. Мені довелося залишитися в якомусь селі. Не розумію, що це... Чесно, не можу у місцевих запитати, тому що вони тут якісь всі дивні... Реально, незрозуміло, де я і як звідси виїхати в Житомир", - заявив Рибак.

Потім молодий чоловік розгорнув камеру і показав, де він опинився.

"Може, ви якось впізнаєте цю місцевість! Може, хтось був тут або хтось звідси? Реально треба в Житомир", - додав Андрій.

І тут-то все стає зрозуміло: Рибак віщає з балкона свого номера в готелі, а внизу розкинувся розкішний курорт на березі океану. Судячи з пейзажів, зірка знаходиться в Дубаї.

На жаль, дізнатися, чи "зайшов" жарт користувачам, не надається можливим, так як в "сторіз" закриті коментарі. Але, мабуть, Андрій залишився собою задоволений.

Надалі Рибак показав свою дівчину Аліну, з якою "досліджував територію". Звідси стає зрозуміло, що парочка вирушила на відпочинок разом.

Раніше ми повідомляли, як Рибак проговорився про рідкісну й небезпечну недугу переможця "Холостячки" Олександра Еллерта. Виявляється, той страждає алергією на манго. Найстрашнішим є те, що ця алергія може проявлятися анафілаксією. Ця смертельно небезпечна реакція вимагає термінової медичної допомоги.

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