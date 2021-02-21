Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова розповіла про те, якими бачить ідеальні стосунки

Дівчина намагається розповідати у себе в Instagram про найактуальніші теми, які зачіпає в профілі. Також Даша любить відповідати на запитання шанувальників і демонструвати свої успіхи. Кілька годин тому дівчина показала стильний кадр з модної зйомки і заговорила під постом про стосунки.

Даша зазначила, що на даний момент фанатам не знайти жодного поста на тему відносин або любові на її сторінці, зате можна побачити багато питань про моє особисте життя. Поки що дівчина не готова розповідати про всі подробиці і більше схиляюся до всіх відомому прислів'ї: «щастя любить тишу». Таким чином Даша натякнула, що перебуває у відносинах.

"Захотілося вперше поділитися з вами Моїми міркуваннями, які відносини я вважаю правильними і здоровими. Для мене, любов - це не тільки «метелики в животі», пристрасть і буря емоцій. Любов-це усвідомлений вибір, який ми робимо кожен день на користь людини, яка поруч.

Здорові відносини - це про повагу до один одного, підтримку і турботу. А ще мені здається, що все повинно бути максимально просто і легко. Я точно проти маніпуляцій, незрозумілих ігор і нескінченних з'ясувань», - підкреслила Даша.

Вона зазначила, що хотіла бачити в партнері не тільки об'єкт любові і обожнювання, а й вірного друга і надійний тил.

Фанати відповіли:

"Красуня 😍; яка красива😍; Шикарна; мені близька ваша позиція🙂; в кадрі все так гармонійно; як красиво 🔥; підтримую 100%; дуже красиво 😍; дуже правильно!!!👏 ; Любов, це коли він на мій погляд визначає, що я хочу чай зі вкусняшкой 😍; ти дуже все вірно сказала..., навіть, поки в голову нічого не приходить, щоб додати🤗; Ох і Даша😍; Даша, ти цукерка)».

Відповідаючи на питання шанувальників в Instagram, Ульянова зазначила, що тепер при зрості 171 важить 59 кілограм і схуднення знову просувається досить успішно. Також вона почала ходити на масаж і в спортзал, де намагається відновити колишню форму.

Щодо своїх родимок Даша підкреслила, що вони завжди були такі і важливо просто спостерігати за їх станом. А ось щодо того, що їй подобається у своїй зовнішності найбільше, Ульянова підкреслила – губи. Адже тема збільшення губ і вигляд Даші після введених філерів є однією з найбільш обговорюваних під її фото.

Нагадавши. що Ульянова з " Холостяка "захотіла гострих відчуттів, відправившись на незвичайний масаж:" точимо...".

Також на сайті Politeka ми писали, що Ульянова з "Холостяка" захопила "гаряченьким" на морозі, мріє кожен чоловік: "заборонений прийом!".

Раніше на порталі Politeka інформували, що Ульянова з "Холостяка" розкарячкувала на підлозі, повторюючи трюки Волочкової: "Пора худнути".