Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" показала, як змінилася після пологів другої дитини
Як відомо, не так давно популярна актриса і зірка "чудового століття" народила другу дочку. Другим чоловіком зірки є арабський продюсер Мохаммеда Аль-Турки, який тісно співпрацює з Голлівудом, проте його самого Мер'єм не показує в мережі і уникає уваги публіки.
У січні артистка народила дочку, яку назвала Лілі, поки що обличчя дитини вона також не показує. Однак ділиться фото з обома своїми дітьми, приховуючи молодшу дитину під стікерами. Цього разу також актриса вирішила показати і фігуру після других пологів.
Схоже, скинути зайве для Узерлі не складе труднощів, адже ще під час роботи над «чудовим століттям» актриса скинула більше 15 кг.
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Також вона перестала їсти після 18 годин. Вона повністю виключила з раціону солодке, борошняне і алкоголь, і почала займатися спортом три рази в тиждень. Також Мер'єм Узерлі стала пити багато імбирного чаю, намагаючись прискорити метаболізм.
Актриса побалувала фанатів незвичайним портретним знімком, на якому постала в чуттєвому образі. Зірка підкорила своєю жіночністю і красою, а також милими рудими кучериками, які так рідко можна побачити серед образів Мер'єм.
"Красуня", " Вау, ви найкраща!", "Красуня", "Султана", "Тигриця", "Гарненька", "я так тебе люблю", "шалено красива і фото супер ніжне", "моє серце, моє життя, моя любов, моя дуже-дуже-дуже-дуже Мерієм", "яка красива", - написали фоловери до публікації Узерлі, - відповіли фанати.
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