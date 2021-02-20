Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" показала, як змінилася після пологів другої дитини

Як відомо, не так давно популярна актриса і зірка "чудового століття" народила другу дочку. Другим чоловіком зірки є арабський продюсер Мохаммеда Аль-Турки, який тісно співпрацює з Голлівудом, проте його самого Мер'єм не показує в мережі і уникає уваги публіки.

У січні артистка народила дочку, яку назвала Лілі, поки що обличчя дитини вона також не показує. Однак ділиться фото з обома своїми дітьми, приховуючи молодшу дитину під стікерами. Цього разу також актриса вирішила показати і фігуру після других пологів.

Схоже, скинути зайве для Узерлі не складе труднощів, адже ще під час роботи над «чудовим століттям» актриса скинула більше 15 кг.

Також вона перестала їсти після 18 годин. Вона повністю виключила з раціону солодке, борошняне і алкоголь, і почала займатися спортом три рази в тиждень. Також Мер'єм Узерлі стала пити багато імбирного чаю, намагаючись прискорити метаболізм.

Актриса побалувала фанатів незвичайним портретним знімком, на якому постала в чуттєвому образі. Зірка підкорила своєю жіночністю і красою, а також милими рудими кучериками, які так рідко можна побачити серед образів Мер'єм.

"Красуня", " Вау, ви найкраща!", "Красуня", "Султана", "Тигриця", "Гарненька", "я так тебе люблю", "шалено красива і фото супер ніжне", "моє серце, моє життя, моя любов, моя дуже-дуже-дуже-дуже Мерієм", "яка красива", - написали фоловери до публікації Узерлі, - відповіли фанати.

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