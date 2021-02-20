Відома актриса Тоня Паперна, донька народної артистки України Ольги Сумської, показала себе у свіжому образі

На фото Тоня позує в піджаку, який просто зверху накинула. Під ним виявилося чорне корсетне плаття з великим декольте і відкритими плечима. Як можна помітити, красуня не одягала білизну, а образ доповнила прикрасою на шиї. Паперна зробила розкішну укладку довгого волосся, додавши особливого шарму кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Тоня ви приголомшливо красиві, хороших Вам вихідних !!!", "Корсет вогонь", "яка ви красива", "чарівна", "ви - кокетка", " Наша Тоня краще за всіх. Привіт з Києва", " дуже красива дівчина. Удачі вашій дружній родині", "Антоніна, як називається ваше фарбування", " красива, природна, справжня !!! це така рідкість в наш час!!!".

Нагадаємо, дочка артистки Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна, показала свій новий лук в зимовому образі.

У хутряній шапці, куртці, з елегантним макіяжем і бешкетним поглядом Паперна продемонструвала, як насолоджується прогулянками в останній місяць зими, убивши своїх фоловерів красою.

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