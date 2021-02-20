Відома модель Емілі Ратаковски здивувала зухвалим танцем, позуючи в короткому білому топіку

Відома модель активно готується до швидкої появи на світ дитини, стать якої вирішила не розголошувати. Емілі часто показує, якою була до того, як завагітніла і зазначає, що приведе себе в форму, треба просто почекати.

Як видно з архівного ролика зірки, виглядає вона дуже навіть розкішно до вагітності. Плоский живіт, ідеального тону шкіра і миле обличчя не залишає нікого байдужими. Зокрема, багато фанатів заздрять Емілі, адже вона навіть не ходила вспортзал, але все одно була худа.

"Для мене важливо відчувати себе добре, коли ти поїв. Я люблю Бурякові соки і куркуму. Це так по-лос-анджелеськи, і тобі цього не уникнути. Але у мене немає тренера, і я не ходжу в тренажерний зал. Я довго гуляю зі своїми подругами. Це все. Я просто не одержимий фітнесом людина. Я безумовно вибиваюся з ряду в своїй галузі " - відзначала в Instagram модель з приводу своїх секретів краси.

Яскраве фото зірки, на якому вона позує в бікіні в горошок також не менше вразило шанувальників – струнка зірка захопила ідеально плоским животом.

"Я не можу зупинитися. Голи AF 😍", " Я люблю це❤️, ну-ка, в сторонку, що ззаду?", "Просто розкіш🏊", "яка шикарна дівчинка «» дівчинка, яка ж ти гаряча«,» більше не худни «» скільки тут гарячого❤️«,» Люблю тебе, дитинко«,» @ dan_coombs1 це буде моє тіло після тренування xx«, » ❤ ️ гаряче тіло❤️«, "Мені подобається", - пишуть фанати.

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