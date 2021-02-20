Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15 розміром бюста, показала себе під час подорожі

На фото Міла позувала біля ресторана, схожого на замок. Як виявилося, Кузнєцова вирушила на відпочинок під Київ, де вирішила провести вихідні. Модель стояла перед камерою в квітковій сукні з величезним декольте, демонструючи свою пишну красу. На другому кадрі Міла вже була біля каміна всередині будівлі і розповідала особливості цього місця. Кадри вийшли досить пікантними, адже Кузнєцова вміє показати пишний бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий день мій Інстамір. Я під Києвом знайшла унікальне місце-замок гетьмана І ці вихідні проведете зі мною", - сказала зірка.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Твої вигини зводять мене з розуму", " Вау. Коли ти встигла зробити таке фото?", "Дуже класне фото, ти як завжди на висоті".

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова змусила публіку затамувати подих.

Так, пустотлива блондинка сфотографувала крупним планом свою "гордість", вже встигла підрум'янитися на сонечку. Міла дбайливо "упакувала" пишні принади в спеціальний бікіні, здатний витримати таку важку, але прекрасну нош.

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