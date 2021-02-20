Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала фото зі своєї нової фотосесії

Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась на сторінці Ольги в соцмережі.

Фреймут розповіла, що нове фото було зроблене для журналу Vouge.

"Фото з улюбленої фотосесії для @vogue_ukraine Стиль @juliepelipas , макіяж @natastrilchuk, зачіска Ігор Ломов, фото Діма Гончаров, текст Марія Цуканова", - написала вона.

На фотографії українська телеведуча позує сидячи на кріслі. На ній біле хутряне вбрання з поясом, який підкреслює талію, а на ногах - замшеві ботфорти. Фреймут сидить, розсунувши ноги, і на фото можна побачити її струнку фігуру.

Волосся у зірки зачісане назад, а макіяж виконаний у стриманих нюдових відтінках.

В коментарях Ольгу засипали компліментами, акцентувавши на її стрункості та гарних рисах обличчя.

"Забагато фотошопу, не впізнала навіть, але лук супер", "Вау, вперше бачу Ольгу Фреймут з ногами, оголеними вище коліна", "Ууу, дівчинка", "Яка красуня", "Дуже гарна", "Вау, неймовірно гарно, вам так личить", "Шикарні ноги", "Надзвичайно красиво", "неймовірна жінка", "Чудове фото", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".