Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як провела час з чоловіком

На фото Христина показала спільний обід з Володимиром. Парочка сиділа в одному із закладів, влаштувавши невелику трапезу. Горняк показала, що було на столі, а також Остапчука. Телеведучий був у жилетці і сорочці, а в руках тримав келих з невідомим напоєм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зустрілися на обід перед розставанням на добу", - написала Христина під фото.

На другому кадрі зірка вже сиділа в автомобілі. Зірка знімала себе на телефон і розповідала про майбутні плани на день.

"Після смачного обіду хочеться поспати, але попереду у мене 40 хвилин дороги. Їду до матусі", - написала красуня під кадрами.

"Друзі, ну що, я смачно поїла. Дуже хочу спати, не знаю. Зараз їду до мами за місто, можливо встигну заїхати до неї на роботу", - сказала Христина в ролику.

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На відео Остапчук зняв свою молоду дружину, Христину Горняк, яка у ванній приводила себе в порядок.

"У нас нова рубрика. Христина Тернер", - підписав відео Остапчук, наближаючи камеру до ванної кімнати, де перебувала його дружина. Дівчина співала пісню Петі чорного"іграшка".

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