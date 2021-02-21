Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як провела час з чоловіком
На фото Христина показала спільний обід з Володимиром. Парочка сиділа в одному із закладів, влаштувавши невелику трапезу. Горняк показала, що було на столі, а також Остапчука. Телеведучий був у жилетці і сорочці, а в руках тримав келих з невідомим напоєм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Зустрілися на обід перед розставанням на добу", - написала Христина під фото.
На другому кадрі зірка вже сиділа в автомобілі. Зірка знімала себе на телефон і розповідала про майбутні плани на день.
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"Після смачного обіду хочеться поспати, але попереду у мене 40 хвилин дороги. Їду до матусі", - написала красуня під кадрами.
"Друзі, ну що, я смачно поїла. Дуже хочу спати, не знаю. Зараз їду до мами за місто, можливо встигну заїхати до неї на роботу", - сказала Христина в ролику.
Ми писали, що відомий шоумен Володимир Остапчук, телеведучий шоу "Маска" показав пікантні витівки своєї другої половинки.
На відео Остапчук зняв свою молоду дружину, Христину Горняк, яка у ванній приводила себе в порядок.
"У нас нова рубрика. Христина Тернер", - підписав відео Остапчук, наближаючи камеру до ванної кімнати, де перебувала його дружина. Дівчина співала пісню Петі чорного"іграшка".
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