Герой шоу "Холостяк", радіоведучий Микита Добринін, показав свій торс

Нещодавно Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова розповіли про те, що чекають дитину, пише Politeka.net.

Пара познайомилася на проекті "Холостяк", і набрала масу фанатів. Зараз обидва активно ведуть сторінки в Instagram, балуючи шанувальників найцікавішими фото.

Цього разу Добринін з'явився оголеним по пояс. Радіоведучий блиснув сталевим пресом. Вільні штани додали образу якоїсь легкості.

У такому вигляді Микита милувався заходом сонця на березі. Дивовижна природа відкривалася попереду нього.

У пості Добринін попросив підписників подарувати один одному лайки, а також залишити коментарі під його постами.

"Залишати можна скільки завгодно коментарів. Величезне прохання: якщо виконали завдання інших учасників, відповідайте їм «Готово». Це прискорить відповідну реакцію🔥. Щоб не втратити пост, не заб'єте зберегти його😉. Почнемо?!",- написав "Холостяк".

За годину пост зібрав майже 15 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі в основному висловлювали бажання отримати побільше лайків, але знайшлися і ті хто оцінив торс зірки.

"Як же Даші пощастило бути з таким красенем", - написала одна з прихильниць.

Нагадаємо, на проекті "Холостяк" після першої зустрічі з Дашею Квітковою, Добринін, вважав її нещирою і хотів навіть розпрощатися з нею. Однак друзі відрадили його виганяти дівчину з проекту, а пізніше між парою виникла іскра.

Тепер закохані одружені і чекають хлопчика.

Нагадаємо, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала животик, не стримавши емоцій: "нарешті...".

Як повідомляла Politeka, скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "всі учасниці відмовилися...".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина потрясла кадрами весільної подорожі з Еллертом: "я не проти...".