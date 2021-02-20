Відома ведуча Леся Никитюк, яка стала популярною після участі в проекті "Орел і Решка", дивує перетворенням

За словами Нікітюк, раніше вона нічого спеціально не робила, щоб схуднути, так як її графік був дуже насиченим і постійна активність протягом дня допомагала автоматично скидати зайве. Тепер же Леся більше стежить за собою, коли бачить, що вийшла з форми.

Фанати в свою чергу діляться кращими образам епатажної телеведучої, яка не боїться розповісти про себе. У білому костюмі з незвичайними вирізами, прикритими сіточкою, похвалилася ідеалньимі формами. Причому для таких кадрів Нікітюк залишилася без білизни, що видно на знімку.

Свій образ телеведуча доповнила макіяжем, акуратною укладанням і мінімумом інших акцентів. Завдяки спідниці-олівця зірка вдалося підкреслити і талію. Втім, заради таких форм Нікітюк особливо себе не обмежує.

Просто ситно харчується вранці, щоб не наїдатися ввечері, відмовилася від молочки і коли відчуває себе не в формі – починає інтервальне голодування, швидко скидаючи все зайве.

Нагадаємо, після свят Леся показала на відео, як поправилася і як зайва вага відбилася на її талії.

Не обійшлося і без звичних лайфхаків по схудненні. Для цього Леся попросила допомоги у дівчинки Олі, яка стояла за її спиною і притримувала талію Лесі, ховаючи зайві складки. Примітно, що ще рік тому після свят зірка заявляла, що не займається дієтами.

"Живий фотошоп😂; зручна функція😂; Мені потрібна така Оля😘; можна маленького чоловічка з собою возити, чисто для талії; Леся - вогонь обож обожнюю); Слууушай, Ле, а можна Олю позичити?))))😆; ахаха найкраща😂❤️; Як перестати це дивитися? 😂 ; Чоловіки, милуйтеся, беріть до уваги; клас взяла на замітку🔥; чоловіки бояться таку красу".

Нагадаємо, що розкута Нікітюк в міні пригріла на колінах свого мецената-красеня.

Також на порталі Pоliteka ми писали, що Леся Нікітюк відчинила піджак, прикувавши погляди до мережив

Раніше Pоliteka повідомляла, як "Холостячка" Нікітюк після колечка на пальці показала свого Костянтина