Леся Нікітюк щиро розповіла, що її в даний час сильно турбує

Як передає Politeka.net, 33-річна телеведуча опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких поділилася особистими переживаннями.

Так, злегка розпатлана Леся в білому халаті, з мінімумом косметики, повідала про свою біду, актуальну, втім, зараз для багатьох українців.

"Засмучена я, друзі, з ситуацією з цим ковідом... Вже дуже багато близьких мені людей перехворіло. Зараз близька мені людина хворіє - я дуже переживаю, - не втримала емоцій Нікітюк, звернувшись до публіки, - Хочу побажати всім тим, хто зараз хворіє, щоб ви швидше одужували, щоб ця хвороба пройшла без ускладнень. Тримайтеся!"

У наступних своїх "сторіз" налякана вірусом Леся поділилася власним методом, як отримати гарний імунітет.

"А тепер позитивненьке. Я йду зараз в баню, на розтирання льодом... Я дуже хочу тримати своє тіло в тонусі", - заявила телеведуча.

Раніше дівчина вже ділилася, що намагається щотижня бувати в різних лазнях, підтримуючи, таким чином, своє здоров'я.

Нагадаємо, в Мережі показали жахливі кадри з часів, як Нікітюк була ведучою Тревел-програми "Орел і Решка". В ході зйомок 4 сезону Леся порізала ногу. Дівчина безтурботно пірнула в океан на Мадагаскарі і випадково наступила на морського їжака. Це неймовірно боляче і небезпечно, голку їжака витягнути дуже складно, через те, що вона дуже тендітна. А якщо її залишити, рана може запалитися, що загрожує інтоксикацією організму.

Нагадаємо, що розкута Нікітюк в міні пригріла на колінах свого мецената-красеня.

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