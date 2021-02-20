Відомий український музикант Сергій Бабкіна звернувся до своїх шанувальників та розповів, як пройшла його операція

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Бабкіна у соцмережі.

Так, в акаунті музиканта з'явився пост про те, як проходить його лікування.

"Любі друзі! Бачу всі ваші повідомлення в директ. Не хвилюйтесь! У нас все добре! Операція на другому оці пройшла успішно! Всі запалені осередки зашиті. Повернутися до Відня мені необхідно через 2 місяці, щоб "добити" перше око. Воно було дуже складним, і потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями", - написав артист.

Він також подякував всім за підтримку, а особливо - дружині, яка не дозволила йому опустити руки.

"Дякую Всесвіту за урок! Багато розумінь відбулося за цей час! Всі труднощі приносять нам безцінний досвід!" - написав він.

Також Бабкін розповів про вартість операції у Відні.

"Спеціально для ЗМІ роблю невелике уточнення, так як бачу всі ваші новини. Ви написали, що операція обійшлася в 2700 євро. Це не зовсім коректна інформація. 2700- це робота лазера (одного заряду). На даний момент все лікування (2 операції), робота лікаря, обстеження у Відні, препарати, різні маніпуляції - коштували нам 15 000 євро", - зазначив він.

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