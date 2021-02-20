Співачка Аліна Гросу після розлучення продовжує підігрівати чутки про свій новий роман
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.
Так, в акаунті Гросу з'явилось нове відео з російським актором Романом Полянським. На опублікованих кадрах Аліна і Роман обіймаються та цілуються, і хоч відео є кліпом для нової пісні Гросу, шанувальники все ж підозрюють, що між артистами є дещо більше, аніж просто робочі стосунки.
"Ще трохи романтики..." - написала Гросу у підписі до відео.
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У коментарях до відео користувачі засипали співачку компліментами і зазначили, що вони з Романом - чудова пара.
"Гарна пара", "Щастя та благополуччя вам", "Ви божевільно підходите одне одному", "Побільше б відео з Романом", "Які ви красиві", "Неймовірно гарно виглядаєте разом", "Я в захваті від пісні", - пишуть у коментарях.
Як відомо, 37-річний Роман Полянський розлучився з дружиною досить давно і тепер абсолютно вільний. Проте, розкривати подробиці свого особистого життя Роман не має наміру. Втім, він наголосив, що всім оточуючим нібито вже давно зрозуміло, які стосунки між ним і Гросу.
Нагадаємо, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".
Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".