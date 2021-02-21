Співак Віктор Павлик збентежив сміливою витівкою, пощадивши нерви своєї вагітної дружини Катерини Репяхової і не взявши її з собою

Як передає Politeka.net, 55-річний артист опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постав у голому вигляді - на ньому, судячи з усього, була одна лише шапка.

Захеканий і розпалений Віктор розповів, що відбувається. Виявляється, він вирішив зміцнити своє здоров'я походом в лазню. І, як водиться, вдосталь попарившись, артист вибіг на мороз, для гострих відчуттів.

"Дай бог щастя, здоров'я всім! Люди добрі... паримося, супербанька... На вулиці мінус один морозу, класно!", - каже на кадрах Павлик.

До цього його 26-річна вагітна дружина виставила в себе в Instagram "сторіз", в якому проводжає чоловіка.

"Віктор Франкович в баню) а у мене є час привести себе в порядок, і в дорогу", - підписані кадри. Так що Репяхова забажала залишитися вдома - пробіжка голою на морозі її аж ніяк не привернула.

Раніше ми розповідали, дружина Павлика видала правду про своє захворювання. Вона страждає від хронічного циститу, і вилікувати його в Україні їй не вдалося. За словами Катерини, вона пройшла обстеження у німецьких лікарів і почала робити щеплення раз на півроку. Однак, коли завагітніла, то їй довелося відмовитися від вакцинації, так як це могло нашкодити дитині. Дівчина зізналася, що незважаючи на те, що пропустила щеплення, зараз вона почувається добре.

"Звичайно, я переживала, що без щеплення трапиться рецидив, тим більше, кажуть, що вагітність провокує. Але, тьху-тьху, зі мною все добре! Жодного разу не відчувала нічого схожого на цю гидоту", - повідомила Репяхова.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика засвітила лисіючого чоловіка на відпочинку і поскаржилася на нього: «як зомбі...».

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