Модель Келлі Гейл з Victoria's Secret без сорому розсунула ноги у відвертій нижній білизні

Нове провокаційне фото популярна красуня виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net

Келлі Гейл обожнює дивувати і дражнити підписчиків своєю яскравою зовнішністю, тим більше моделі є що показати вона володіє чудовою фігурою: витонченою талією, пишними бюстом і хвилюючими вигинами.

Дівчина любить постати в провокаційному вбранні і позі, щоб потім її персону ще довго обговорювали.

Ось тепер шанувальники не можуть заспокоїтися через постільний знімок Келлі. Модель розсунула ніжки сидячи в ліжку перед телевізором в прозорій нижній білизні і, судячи з усього, геть забула про сором.

У коментарі до фото вона повідомила, що в такому вигляді проводить свої вихідні за переглядом улюбленого телесеріалу.

"Я залишаюся в ліжку і дивлюся @forallmankind_ @joelkinnaman 2 сезон всі вихідні 📺 👀 Ви це вже дивилися?",- запитала вона у своїх фанатів.

Треба відзначити, що Келлі в такому відвертому вбранні виглядає дуже гаряче і чоловіки змогли розглянути і по достоїнству оцінити всі принади її фігури.

"Ти дуже чуттєва Келлі😍 🔥", "фото вогонь"," неможливо намилуватися"," Я втратив спокій", " що ж, це все, що чоловік може коли-небудь хотіти. 🙌 ",- пишуть в мережі.

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