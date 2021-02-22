Модель Келлі Гейл з Victoria's Secret без сорому розсунула ноги у відвертій нижній білизні
Нове провокаційне фото популярна красуня виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net
Келлі Гейл обожнює дивувати і дражнити підписчиків своєю яскравою зовнішністю, тим більше моделі є що показати вона володіє чудовою фігурою: витонченою талією, пишними бюстом і хвилюючими вигинами.
Дівчина любить постати в провокаційному вбранні і позі, щоб потім її персону ще довго обговорювали.
Ось тепер шанувальники не можуть заспокоїтися через постільний знімок Келлі. Модель розсунула ніжки сидячи в ліжку перед телевізором в прозорій нижній білизні і, судячи з усього, геть забула про сором.
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У коментарі до фото вона повідомила, що в такому вигляді проводить свої вихідні за переглядом улюбленого телесеріалу.
"Я залишаюся в ліжку і дивлюся @forallmankind_ @joelkinnaman 2 сезон всі вихідні 📺 👀 Ви це вже дивилися?",- запитала вона у своїх фанатів.
Треба відзначити, що Келлі в такому відвертому вбранні виглядає дуже гаряче і чоловіки змогли розглянути і по достоїнству оцінити всі принади її фігури.
"Ти дуже чуттєва Келлі😍 🔥", "фото вогонь"," неможливо намилуватися"," Я втратив спокій", " що ж, це все, що чоловік може коли-небудь хотіти. 🙌 ",- пишуть в мережі.
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