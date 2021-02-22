Телеведуча Леся Нікітюк розкрила свій секрет схуднення і приведення шкіри в порядок

Не так давно, відповідаючи на питання шанувальників в сторі, телеведуча розповіла: їй дуже пощастило з обміном речовин і вона набирає з зайвих кг тільки три кілограми максимум. І ті артистка з легкістю скидає за пару днів інтервального голодування.

Нещодавно телеведуча вирішила показати, як приводить шкіру в порядок і підтримує її пружність, щоб вона не провисала і у неї не було целюліту.

"Так, я зробила скраб, почистила шкіру... і тепер ось уже у фінській лазні. Ух, зараз дамо жарка! Ті, хто роблять скраб після того, як вийти з лазні, ну я не знаю. Я роблю по-іншому. Люблю заходити сюди з відчуттям того, що шкіра скрипить. Тепер розтирання льодом і так кілька разів. А на фінал мого релаксу-обгортання водоростями. Ох точно буду, як нова копійка!» ,- розповіла Леся про те, як приводить шкіру в порядок.

Причому трохи раніше сама дівчина оголосила про те, що йде "боротися з целюлітом".

"Йду зараз в баню, на розтирання льодом... Я максимально хочу тримати своє тіло в тонусі, тому раз на тиждень, ви бачили, я ходжу і в Японські чани, а зараз буду в хамамі. І буду розтирати повністю своє тіло льодом, а потім цією щіткою буду драїти свої сідниці, щоб в них не було ні грама целюліту", - заявила Леся, показавши "агрегат".

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