Телеведуча Ольга Фреймут викликала фурор новим кадром з коханим

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком.

Парочка позувала на засніженому схилі гори - від такого фантастичного пейзажу завмирає подих.

Ольга з Володимиром були в теплих куртках, але без шапок. Судячи з їх скуйовдженого волосся, на вулиці був вітер, і можливо, не зовсім комфортно, але парочка при цьому мило посміхалася.

Фреймут ніяк не підписала кадр, а залишила тільки біле "сердечко".

Зате одному з користувачів знайшлося, що сказати.

"Як же ви схожі 😍один на одного! ❤", - йдеться в коментарі.

І дійсно, в очі відразу ж кидається їх схожість: однакові посмішки, розріз очей, та й в цілому риси обличчя дуже подібні.

Варто відзначити, користувачі частенько говорять Ользі про те, як вони з чоловіком схожі. До цього публіка бурхливо обговорювала їх спільне фото, зроблене на Мальдівах. Парочка потрапила на курорт в дощовий сезон, а тому позували в плащах.

"Найкраще фото де ви удвох! 💙💙👍"; "схожі один на одного! Споріднені душі"; "Красиві такі і мокренькі 😁", - коментувала тоді публіка.

Раніше ми розповідали, Фреймут поділилася історією, як починався їх з Локотком роман. За словами зірки, якось раз, проїжджаючи повз офіс каналу, вона написала йому сміливе смс з романтичним підтекстом. Той, у свою чергу, запросив її на ланч.

"Я якраз була у косметолога, мені вкололи біоревіталізацію: обличчя було в цяточку. Але я не хотіла відмовлятися від жаданого побачення... Було дуже приємно: все плавно склалося, і так ми почали зустрічатися", - ділилася Фреймут.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".