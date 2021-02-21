Співачка Джамала здивувала публіку кумедним випадком, що стався з нею днями

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в романтичному образі.

Так, Джамала позувала в чорному светрі, який приспустила на плечі, спокусивши ніжними вигинами.

У підписі артистка поділилася цікавою історією, яка викликала у неї подив. Виявляється, в кафе до неї "клеївся" незнайомець, який, схоже, так і не зрозумів, що перед ним була переможниця "Євробачення".

"Нещодавно я сиділа в кафе, один молодий чоловік підсів до мене і запитав: "Можна зробити з вами фото?" Обійняв і каже: "Ой, не знаю, чи є у тебе хлопець"😂, - поділилася зірка та додала, - Я була здивована, але в той же момент задумалася... Здається, що в низці гучних перемог і заголовків в ЗМІ ніби як всі все про тебе знають. А якщо ні? 😂"

Тоді Джамала в своєму пості розповіла про себе кілька фактів, які могли б найкраще її описати.

По-перше, артистка зазначила, що більшу частину життя співає або слухає, або пише музику, по-друге, у неї є улюблена сім'я - чоловік і сини, по-третє, вона чуйна і "нездавана", а по-четверте, любить смачно поїсти, але останнім часом тримає себе в узді.

До речі, щодо останнього. Нещодавно Джамала ділилася результатами своєї особливої дієти. Дівчина розповідала, що хоче позбавитися від 10 зайвих кг, але поки їй це не вдається. Зате дієта чарівним чином дозволила її організму омолодитися.

"Всі показники покращилися: холестерин, вміст вітаміну D і т. д. вишенька на торті: мій метаболічний вік - 31 рік! 🔥", - розповідала зірка.

Користувачі з жаром обговорили курйоз в кафе, що стався з Джамалою:

"❤️ти абсолютно прекрасна і стаєш кращою з кожним днем"

"Красиво і мудро🙌"

"Незнайомець. Немає ніде. У повітрі розтанув 🙃"

Нагадаємо, блискуча Джамала побешкетувала з подругою-красунею, кадри закулісся облетіли мережу: "скучила...".