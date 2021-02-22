Відома модель ДжоДжо Бейбі, яку називають копією Кім Кардаш'ян, показала себе в гарячому образі

На фото ДжоДжо позує в міні-комбінезоні, який на рівні сідниць закінчувався. Наряд був настільки вузьким, що видавав пікантні форми в зоні бікіні. У комбінезоні було ефектне декольте, яке Бейбі утворила, розстебнувши кілька гудзиків, завдяки чому кадр вийшов дуже провокаційним, адже білизни під нарядом не виявилося. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишаєтеся сьогодні ввечері?",- написала модель під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню не залишають без компліментів:

"Дуже красива дівчина", "я теж тебе люблю", " я відчуваю те ж саме до тебе звідси і до кінця часів. Я думаю, що ми вже там, ти відчуваєш мене", "яка краса, такий соковитий бюст, матуся", "такі красиві очі", "ти жінка мрії", "професійний стиль", "або ти задумалася сильно, або тобі дуже нудно".

Повідомлялося, що популярна модель з Америки ДжоДжо Бейбі показала новий образ, заманюючи фанатів гарячим ракурсом.

На фото ДжоДжо позувала в прозорому вбранні, яке добре просвічувалося. Зірка стояла спиною до камери, розставивши ноги, а волосся залишила розпущеним.

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