Відомий психолог Наталія Холоденко, і за сумісництвом кума судді Катерини Кухар з "Танців з зірками", приголомшила зверненням

Як передає Politeka.net, 39-річна Кухар зробила в "сторіз" в Instagram репост зі сторінки своєї куми. Злегка розпатлана й без косметики Холоденко постала на опублікованих кадрах в мереживній білизні в білосніжному ліжку.

Психолог присоромила "темних" українців і закликала всіх "бігом окультурюватися".

"Ми будемо з вами культурно розвиватися чи ні, взагалі? Балет - він, знаєте, не кожен день проходить. А пам'ятаєте, як ці всі дворяни, графи... їхали на балет?.. Ось, я дитину сьогодні веду на балет, а ви?", - звернулася Наталя до своїх фоловерів.

Кухар, яка є примою-балериною, повністю підтримала подругу, тому й репостнула в себе її заклик.

Нагадаємо, Катерина є хрещеною мамою маленької Вів'єн - дочки Холоденко, яка народилася в березні 2019 року. А хрещеним батьком став комік Юрій Ткач.

Раніше ми розповідали, Кухар приєдналася до видовищного шоу "Ліпсінк Батл", в якому вітчизняним зіркам потрібно спародіювати спів світових знаменитостей - співати не потрібно вміти, головне вчасно відкривати рот, ну і, володіти артистизмом, звичайно.

Катерина відреагувала на виклик, розмістивши свою першу пародію в Instagram - для затравки глядачів. Балерина постала в об'ємному светрі, сидячи на ліжку і виконала пісню Білла Візерса "Ain't No Sunshine".

Відзначимо, нове шоу стартує на "1+1" в березні і об'єднає на своєму майданчику 36 зірок. Кухар, до речі, запросила взяти участь в "Ліпсінк Батлі" "Холостячку" Ксенію Мішину та телеведучу Ольгу Фреймут.

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