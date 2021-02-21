Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, не стала приховувати свою красу

На фото Анастасія позує в халатику, який вирішила не закривати. Кумейко доповнила образ частково прозорим мереживною білизною. Співачка не соромилася показати ідеальні вигини, незважаючи на пікантність кадру, завдяки чому знімок вийшов досить гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Солодкий, я вдома", - написала красуня під фотографією.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Дуже класна"," гарний манікюр"," красива білизна"," дивовижно"," відмінний набір"," Персик"," шикарна дівчина", " Я відчув себе лікарем на медичному огляді при перегляді ....", "Немає слів, одні емоції", "краса страшна сила", "Супер дівчинка", "Агонь", "ти вийдеш за мене заміж", "знатний горішок", "Ось як виглядає безсоння".

Спокуслива красуня Анастасія Кумейко зачарувала шанувальників.

На фото Анастасія позує на масажному лежаку, прикривши принади рушником. Мила посмішка, розслаблена і задоволена знаменитість прокоментувала кадр:

"Щаслива Нана після масажу".

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita Кумейко в прозорих мереживах заінтригувала деталями

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