Співачка Аліна Гросу розбурхала публіку несподіваним оголошенням

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, де постала в компанії актора Романа Полянського, з яким їй приписують роман.

Аліна, яка нещодавно поміняла зачіску, позувала в білому гольфі, що вигідно підкреслив її значний бюст, а також у вузькій шкіряній спідниці бордового кольору. Варто відзначити, тепер, замість довгих локонів, у зірки подовжене каре з чубчиком.

Співачка пригорнулася спиною до Полянського і пообіцяла незабаром відповісти на всі питання фоловерів, у тому числі й про особисте життя. Досі зірка не спростовувала, але й не підтверджувала чутки про свої романтичні стосунки з Романом.

"Всім привіт❤️ вмикайте сьогодні о 16:00 @powerfmua ми відповімо на 100 питань:) і розповімо багато цікавих фактів не тільки про музику, особисте життя, але ще й про кіно (наприклад для початківців акторів)🙌", - оголосила Гросу в підписі.

Крім особистого життя Аліни, користувачів також дуже цікавить питання, чи дійсно, вона бере участь в шоу "Маска" і ховається в костюмі Троянди.

Напередодні вийшов черговий ефір проекту. Загадкова Троянда зворушила публіку виконанням пісні Юрія Шатунова "Білі троянди". А одного з детективів - Андрія Данилка - й зовсім довела до сліз. Камери зняли, як артист крадькома змахнув скупу чоловічу сльозу.

"На 100 питань? А ви відповісте на питання - чи це Ви Троянда? ❤"; "Наша трояндочка 🌹Аліна вчора був мега виступ, браво 👏 Данилко плакав 😢"; "Це перука або ви змінили імідж??"; "Новий образ заліковий👏"; "Краса❤️"; "З нетерпінням чекаю👏 😍", - відреагували користувачі в коментарях.

Нагадаємо, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".

Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".