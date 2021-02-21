Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в свіжому образі
На фото Нікітіна позує в шортиках і топі. Красуня задерла одну ніжку на стілець, а в руці тримала гантелю. Волосся у Катерини були зібрані в хвіст, щоб не заважали робити зарядку. Актриса знімала себе на телефон, стоячи перед дзеркалом і хвалячись ідеальною фігуркою, зокрема, плоским животиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А як там ваш ранок?",- написала зірка під кадром.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але зазвичай красуню без компліментів не залишають:
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"Катюша, фігура у тебе просто топ. Дуже прямо просто хороша", "Ням", "вогонь", "Красуня і милашка", "Танцювальна королева", "так, і ліва нічого так", "сильна дівчинка", "Ух, машина", "Кому така дружина попадеться - солодко не доведеться", "потужна", "дуже красиво виглядаєш", "крихта на мільйон доларів", "Катюха, навіть Хабіб пішов,. зрозумівши, хто може потрапити з ним".
Ми писали, що актриса Катерина Нікітіна потрясла героїчним вчинком на день Святого Валентина.
На кадрах чітко видно сміливий вчинок Катерини. Вона вибігла з лазні в одному купальнику на мороз і кинулася в замет.
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