З'явилися унікальні кадри, як співачка Алла Пугачова вміє розважатися - і вік тому не перешкода

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок семирічної дочки Примадонни Лізи Галкіної опублікували цікаве відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Алла Борисівна розійшлася не на жарт: на ній була біла блуза з "дірками" вільного крою та блакитні рвані джинси. Поруч з Примадонною кружляла маленька Ліза в сукні з пишною спідницею. І мама, і донька танцювали під заводний зарубіжний хіт, не приховуючи позитивних емоцій.

Примітно, що на задньому тлі підтанцьовувала її старша дочка Крістіна Орбакайте, а поруч з нею була внучка Пугачової Клавдія і зять Михайло Земцов.

Недалеко від танцюючого сімейства можна помітити грізних охоронців, які трохи не вписувалися в цю картину загальних веселощів.

"З мамулею ❤️😍", - так підписав кадри автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Для, чого все це показувати, це було дуже давно" - "по Лізі не видно, що це було давно, та й всі намагаються виставляти відео або фото, де молодші, чи не так, а це відео класне ❤"

"Які ви класні Алла Борисівна і Лізочка 🌷🌷"

"Чудове відео. ❤️Моменти життя, що залишаються в пам'яті назавжди 👍"

"Всі в ритмі!"

"І охоронці кругом, щастя стережуть"

"Не з мамулею, а з бабулею"

"Ліза, будь розумнішою!"

Раніше ми розповідали, Галкін похвалився новими кадрами з двійнятами. Кмітливі Гаррі та Ліза жартували над батьком, а той незворушно їм підігравав.

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