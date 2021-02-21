З'явилися унікальні кадри, як співачка Алла Пугачова вміє розважатися - і вік тому не перешкода
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок семирічної дочки Примадонни Лізи Галкіної опублікували цікаве відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Алла Борисівна розійшлася не на жарт: на ній була біла блуза з "дірками" вільного крою та блакитні рвані джинси. Поруч з Примадонною кружляла маленька Ліза в сукні з пишною спідницею. І мама, і донька танцювали під заводний зарубіжний хіт, не приховуючи позитивних емоцій.
Примітно, що на задньому тлі підтанцьовувала її старша дочка Крістіна Орбакайте, а поруч з нею була внучка Пугачової Клавдія і зять Михайло Земцов.
Недалеко від танцюючого сімейства можна помітити грізних охоронців, які трохи не вписувалися в цю картину загальних веселощів.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Скасування переведення годинників в Україні: у Раді зробили вирішальний крок, всі подробиці
Автобус з українцями потрапив у страшну ДТП за кордоном, фото: перші дані про загиблих
Скандалом обернулася зіркова вечірка для вагітної з Катериною Осадчою: "Що за бабця?"
Велика трагедія Баскова: як виглядає єдиний син співака, який відмовився від батьківського прізвища
"З мамулею ❤️😍", - так підписав кадри автор поста.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Для, чого все це показувати, це було дуже давно" - "по Лізі не видно, що це було давно, та й всі намагаються виставляти відео або фото, де молодші, чи не так, а це відео класне ❤"
"Які ви класні Алла Борисівна і Лізочка 🌷🌷"
"Чудове відео. ❤️Моменти життя, що залишаються в пам'яті назавжди 👍"
"Всі в ритмі!"
"І охоронці кругом, щастя стережуть"
"Не з мамулею, а з бабулею"
"Ліза, будь розумнішою!"
Раніше ми розповідали, Галкін похвалився новими кадрами з двійнятами. Кмітливі Гаррі та Ліза жартували над батьком, а той незворушно їм підігравав.
Нагадаємо, усміхнена Алла Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду.
Як повідомляла Politeka, схудлу до виснаження Пугачову в зухвалому міні переплутали з Орбакайте: "я думала, це дівчина років 30".
Також Politeka писала, що 7-річна дочка Пугачової і Галкіна розпустила білі локони, вразивши казковим чином:»яка доросла вже".