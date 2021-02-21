Відома модель Кендалл Дженнер показала себе в максимально гарячому образі

На фото Кендалл позувала без одягу і білизни. Дженнер одну ніжку зігнула, щоб прикрити зону бікіні від камери. Одну частину бюста зірка сховала за рукою, а друга частина залишилася відкрита. Модель дивилася в об'єктив, захоплюючи своєю сміливістю і бездоганними вигинами, завдяки чому знімок вийшов дуже запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але на сторінці, де був опублікований знімок, красуню захвалили:

"Дуже слабка", "Міледі, Принесіть наш прапор", "як добре вона виглядає, я маю на увазі", "і нормально вважати її оголеною, радісною, ганебною?". "ну, це додає мою залежність від Кендалла", "Буквально схожий на іноземця", "Брат, мені цікаво, ти витягнув чорний цензор", "має бути трохи збентеження", "захоплююча", "красива і така бажана", "хтось втратив її бюст", "нарешті оголена, як і будь-яка інша актриса".

Ми писали, що модель Кендалл Дженнер вразила сміливістю в запалюючому вбранні.

Зірка цього разу здалася в прозорій сукні і без ліфа. Дівчина одягла тільки "невидимі" трусики, які не відразу і помітиш.

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