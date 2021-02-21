Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко викликала фурор новим фото, від якого холодок по шкірі

Як передає Politeka.net, 44-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала без верхнього одягу, і це на вулиці при мінусовій температурі.

Так, Марічка була в чорному гольфі й темних штанях, а також в шкіряних черевиках на шнурівці. Ведуча засунула руки в кишені, стоячи посеред дороги, і посміхалася. Примітно, що при цьому Падалко сильно мружилася - що сталося, зірка пояснила в підписі до фото.

"Сонячний, зимовий ліс 🌲🎄Чи то ми відвикли від сонця, чи то воно таке яскраве сьогодні, але неможливо розплющити очі☀️❄️", - поскаржилася жартома ведуча.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Марічка ви красуня! ❤️"

"Така красива дівчинка"

"Вам ну дуже класно в брюках, не тільки в тих сукнях "водолазках" 👏"

"Чому без куртки😮"

Це не перша вилазка Марічки роздягненою на мороз. До цього ведуча показувала, як налякала дітей небезпечною витівкою (звичайно, якщо не закалятися). Боса Падалко танцювала на снігу, позбувшись кросівок після пробіжки.

"Мам😀, ти божевільна" - діти звикають, чоловік вже давно звик🤔 він мені спільне божевілля обіцяв завтра. А сьогодні після такої пробіжки, коли і красиво, і не холодно, гріх трохи не позакалятися на снігу🌨 ❄️️️🥚", - пояснювала свою поведінку Марічка.

"Ви дійсно ризикована жінка. Але головне що вам це приносить задоволення"; "ви - мотиватор для багатьох людей! Не зупиняйтеся! 👏"; "Снігуронька", - відреагували користувачі.

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