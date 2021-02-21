Українська співачка Джамала розлютила публіку тим, що переспівала нову пісню поп-діви Тіни Кароль

Відповідне відео з'явилася на офіційній сторінці фан-клубу Тіни Кароль в Instagram, пише Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Переможниця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2016 "Джамала глузливо виконала нову пісню Кароль "Скандал". Відзначимо, що саме цей трек став першим синглом майбутнього альбому.

Сама Тіна Кароль говорила, що пісня "Скандал" про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поруч з єдиним чоловіком.

"Позбавлена права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба», – пояснювала вона.

Фолловери в соцмережах розлютилися на Джамалу, за її витівку і піддали страшній критиці.

"Кошмар! Це жах, що за глузування? Ну, це СКАНДАЛ!!!", "Прибацаная», " Марно...показала свою дурість, думала вона серйозна. Неприємна фу"," Фуууу", - не приховуючи гніву пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль після пісні "Скандал" продовжує опинятися в центрі обговорень через свою витівку. Для того, щоб повністю привернути увагу до нової роботи, зірка вирішила зареєструватися в "Тік-Ток" і здалала власний челендж з колегою-артистом.

Наспівуючи воюю пісню, Тіна залізла на шию чоловікові, якого в мережі прозвали копією чоловіка Юлії Саніної. При цьому артистка не припинила виконувати композицію і всіляко рухалася в такт музиці, поки сам чоловік змушений був просто стояти.

Нагадаємо, що блискуча Джамала побешкетувала з подругою-красунею, кадри закулісся облетіли мережу: "скучила...".