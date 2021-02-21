Відома співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про закулісся

На фото Огневич позує в білому вбранні, який вирішила відкрити. Зірка здалася перед дзеркалом, щоб у відображенні фанати змогли подивитися на розмір декольте. Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в кадр через відображення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні я хочу поділитися закулісними моментами, які трапляються завжди, коли хочеш бути ідеальним", - написала зірка.

"На одному з фотосетів мені здалося, що очі надто вже червоні і я вирішила закапати їх супер-класними краплями. Аааааа. Не тут то було! Відчуття, ніби очі залили кислотою", - розповіла одну з історій Огневич.

"Як зараз, пам'ятаю цей концерт у Львові, на мені-гарне плаття і все б добре, тільки от плаття занадто стягує груди, довелося надіти силіконові вкладиші. Буквально на середині пісні вони "відлипають" від тіла і..... випадають! Прямо на сцену", - поділилася історією Злата.

"Після концерту мені подарували м'яку іграшку, ведмедика. І тут, я помічаю, що з нього щось сиплеться.... Розкриваємо шов, а там - земля і ще в ній якась записка. Хто цікавиться подібними питаннями, зрозуміє, звідки ця земля", - підсумувала моторошною історією співачка.

Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:

"Історії вогонь", "Ого", "Злата, про силікон від душі посміявся"," ти супер", " Злата, ти неймовірна! Будь завжди такою ж щирою і доброю!".

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